» "ساحة تسع 60 شخصا".. يقدمها مواطن لمصابي كورونا

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روي إمام الحباشي، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "إنه فور ظهور أعراض كورونا على أبنائه، قام بعمل عزل منزلي لهم وتوفير الأدوية اللازمة من خلال استشارة الأطباء.

وأضاف الحباشى خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بأنه ناشد أهالي قريته بعدم زيارة أبنائه كونهم مصابين بكورنا مشدداً على أنه لم يخش من ذلك كونه يهدف إلى حماية صحة الآخرين والمجتمع.

وتابع: "المرض مش عيب، وأنا بتعامل مع المجتمع أنا وأسرتي، فلابد أن يكون لدى ضمير..العيب أنى أخبي على الناس". وكشف الحباشى عن أنه مستعد لاستقبال أكثر من 60 فردا مصاب بكورونا، داخل ساحة، ورثها عن جده، مجهزة بالكامل من أسرة وبنية تحتية.

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