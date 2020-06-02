» شفاء أصغر طفلة مصابة بكورونا فى البحر الأحمر

02 يونيو 2020 - 10:13 ص

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

الطفلة مصرية واسمها "لافانيا"، والتي تبلغ من العمر عاما وسبعة أشهر، والتى تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم دخول الطفلة المستشفى يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبروتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها أمس الاثنين 1/ 6 /2020 وثبتت نتيجة سلبية العينتين المتتاليتين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر والتقدير والثناء على الجهد المبذول من الفريق الطبي المشرف على علاجها من أطباء وتمريض وفنيين بمستشفى الغردقة العام وخاصة كل التقدير للفريق الطبى المعالج :-

1- أمجد كامل (أخصائي اطفال)

2- إسلام عبد الرشيد (أخصائي اطفال)

3- عصام قاعود (استشاري الأمراض الصدرية)

4-إميل قليعي (اخصائي اطفال )

وبمساعدة الدكتور جمال المغربى (مدير المستشفى) ود.محمد السيسي (وكيل المستشفى)

يذكر أن الطفلة لافانيا هى الحالة الثانية شفاء من مستشفى الغردقة العام، حيث يبلغ عدد حالات الخروج شفاء 29 حالة على مستوى المحافظة.