» خالد الجندي يشتم شخصين نقلا فتواه المثيرة للجدل: الاتنين حمير

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الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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الخمر

خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - من اقتطاع الفتاوى من سياقاتها .

وقال في برنامجه "لعلهم يفقهون" : يعني أنا مثلًا قلت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقلت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر.

و أضاف: الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن، وكلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله.

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