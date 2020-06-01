أول تصريح لمحافظ الدقهلية بعد تعافيه من فيروس كورونا

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الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الالتزام بالبروتوكول والتعليمات الصحية يساعد على عبور أزمة الإصابة بفيروس كروونا كأنها دور برد، مشيرا إلى أن عدم الالتزام يؤدي إلى حدوث مضاعفات.
وأوضح "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « خلال الفترة الأولى كان لدي ثقة كبيرة، وأصعب لحظة كانت وأنا منتظر نتيجة المسحة الثانية التي يجب أن تكون سلبية.
وأضاف «الثقة والإرادة من أهم عوامل مواجهة فيروس كورونا، كون الخوف يؤثر على فعالية الدواء سلبيا»، مردفا «الأعراض تمثلت في غياب حاستي الشم والتذوق وإرهاق شديد مع ارتفاع درجة الحرارة، وقد تأتي الأعراض مجتمعة أو أحدها فقط».
وأكد أنه تم إجراء تحليل كورونا لـ 85 مخالطا له بمبني المحافظة ثبت سلبيتهم جميعا، مشيرا إلى ان زوجته تعافت من فيروس كورونا.
ونصح المواطنين بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعدد الاجتماعي.

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