مجلس النواب: 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بالبرلمان

أكد صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أ ن البرلمان سجل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا من مناطق متعددة، مشيرا إلى وجود إجراءات احترازية جيدة.

وأضاف "حسب الله"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة « صدى البلد»، أن العمل مستمر بالإجراءات خاصة أن المجلس مقبل على مناقشة الموازنة العامة للدولة ولا توجد رفاهية إضاعة أي وقت مع مناقشة قوانين عاجلة مثل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية وقبل رفع دور الانعقاد سيتم الانتهاء من هذه القوانين.

