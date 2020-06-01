5 نصائح ذهبية للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

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كشف أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في زيادة مستمرة، ونحن في بداية ذروة فيروس كورونا وهناك انتشار كبير للفيروس حاليًا.
وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يوم الاثنين، أن فيروس كورونا لا يوجد علاج أو مصل وقائي أو أدوية للوقاية نهائيًا حتى الآن، وحتى برتوكول العلاج المتبع يتم تغييره بشكل يومي، وعلاجها الوحيد حتى الآن هو ارتداء الكمامة مع النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.
وأوضح "رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح"، أن أعراض الإصابة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس أو الصداع أو الإسهال أو البرد، أو فقدان حاستي الشم والتذوق ولا داعي للقلق والفزع فمعظم الحالات أعراضها بسيطة أو تتماثل للشفاء دون أعراض، قائلا: "فيروس كورونا ليس له كتالوج، ولو توافر عرض واحد نتعامل على أنه كورونا حتى يثبت العكس".
وقدم "الحداد"، 5 كبسولات للوقاية من الإثابة بكورونا تتمثل في التغذية المناعية البروتينية الجيدة، وعدم الإفراط في السكريات والدهون، بالإضافة إلى تناول الأشياء التي تحتوي على فيتامين c والإكثار من السوائل والخضراوات وأخذ فيتامين سي وفيتامين "د" والزنك، والابتعاد عن التدخين الذي يؤثر على جهاز المناعة ويزيد من مضاعفات الإصابة، وممارسة الرياضة، والنوم بقدر كافي، وعدم الاكتئاب والخوف والقلق والفوبيا من المرض والموت والتي تؤدي لضعف المناعة أكثر، مشددًا على أن 95% من المصابين بفيروس كورونا يتعافوا حال اكتشاف إصابتهم مبكرًا، ونسبة الوفيات قليلة جدًا.
وأوضح، أن معدل الإصابة بين الأطفال ونسب الوفيات بفيروس كورونا أقل، ولكن لا بد أن نطبق على الاطفال نفس الاجراءات التي نطبقها على الكبار من التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، معقبًا: "فيروس كورونا ليس له كتالوج".


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