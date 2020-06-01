برلماني: البقاء في المنزل لم يعد حلًا للهروب من كورونا

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توقع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" ، اليوم الاثنين، أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتداءها يقي المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين في القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم، متابعا: "أسوأ التوقعات العالمية تقول إنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".


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