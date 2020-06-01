هشام العسكري: إصابات كورونا في مصر قد تصل لـ 100 ألف حالة

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قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، إن النماذج الاحصائية الافتراضية التي يعلن عنها وزير التعليم العالي ليست غاية وإنما وسيلة لاطلاع متخذ القرار على حقيقة الوضع للمساهمة في صنع القرار، حتى تكون الدولة اكثر جاهزية للتعامل مع الازمة.
وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصدر بيانات هذه النماذج معلومات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى ان هذه النماذج يتم وضع نسبة خطأ محتملة بها في جميع دول العالم.
وتابع مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، أن هذه النماذج تعمل على محورين المستقبل القريب والمستقبل البعيد، مشيرًا إلى أن معدل الخطأ خلال الأسبوعين الماضيين في هذه النماذج لا يتعدى 1%، منوهًا بأنه إصابات فيروس كورونا في مصر قد تصل لـ 100 ألف حالة، بناءً على سلوكيات المواطنين.
ونوه، باننا نتعامل مع جائحة ووباء، وعلينا أن نتوقع ان هناك ارتفاع وزيادة في الإصابات، ولكن هذا لا يستلزم الذعر وإنما يستلزم زيادة الوعي واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة، بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد حظر التجوال، محذرًا من الاستخفاف بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

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