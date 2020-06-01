جامعة السادات تعلن إصابة رئيسها بفيروس كورونا

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مدينة السادات

فيروس كورونا

أعلنت جامعة مدينة السادات إصابة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخضوعه للعزل المنزلي.

وذكر بيان لإدارة الجامعة، الاثنين، أن حالة الدكتور أحمد بيومى مستقرة ويتلقي العلاج وفقآ لأحدث البروتوكولات المعتمدة، ويخضع للعزل المنزلى حتى تمام شفاءه.

وقال الدكتور أحمد بيومي، إنه خضع لبعض الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحه إيجابية.

وأضاف، أنه يتلقى العلاج بمنزله حسب بروتوكول وزارة الصحة، بحيث يخضع للحجر الصحي المنزلي، وحالته الآن مستقرة.


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