بعد رجاء الجداوي.. إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بـ"كورونا"

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نهال نبيل
نهال نبيل
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محمد فضل

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كورونا

رجاء الجداوي

نهال نبيل

أصيبت فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا، كثاني إصابة بالفيروس في الوسط الفني بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي، ونقلها لإحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وأعلنت الفنانة ?مي فاروق?، إصابة المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا، مطالبة الجميع بالدعاء لهما.

ونشرت مي فاروق، صورة نهال نبيل عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت :"وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميله حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس".

وأضافت :"ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمه وتعدي دعواتكم جميعا".

وكذلك نشرت الفنان ?مروة ناجي? عبر صفحتها الخاصة صورة تجمعها بنبيل، وعلّقت :"أرجو الدعاء لأختى وصديقتى الغالية الفنانة نهال نبيل بالشفاء العاجل ولوالدتها بعد خبر اصابتهم بالكورونا ألف سلامة عليكى حبيبتى وأنا متأكدة إنك قوية وهتعدى المحنة دى على خير بإذن الله".

وتقدم العديد من الفنانين وعلى رأسهم الفنانة أصالة نصرى بالدعاء لـ"نهال نبيل" بالدعاء بالشفاء ووالدتها، معبرين عن حزنهم بسبب إصابتها بالفيروس القاتل.




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