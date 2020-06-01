  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مآثر المرصفي

إصابة سادس إعلامية بـ"كورونا" خلال 48 ساعة

نهال نبيل

بعد رجاء الجداوي.. إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بـ"كورونا"

ريال مدريد

ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار

الزمالك

الزمالك يقترب من ضم نجم أول أغسطس

المخرج

مخرج شهير يعلن إصابته بكورونا: لينتبه كل من خالطني

ارشيفية

السياحة تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تشغيل الفنادق

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

عقبة جديدة أمام استئناف الدورى

النائب

وفاة برلماني سابق إثر إصابته بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يعلن عن رقم صادم للمصابين بـ"كورونا"

البرلماني مصطفي بكري

ما علاقة قذاف الدم .. بكري يرد علي نبأ إصابته بكورونا

ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

خطة ريال مدريد لخطف "صلاح" من ليفربول

#

آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار

#

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

#

وفاة نجم ريال مدريد

ريال مدريد

الانتقالات الصيفيه

تاكيفوسا

ميسى الجديد

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، عودة لاعبه الياباني تاكيفوسا بوكو المعار إلي ريال مايوركا والمقلب بميسي الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم "كوبو" لصفوف ريال مايوركا الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن ريال مدريد استقر على عدم عودة اللاعب الصيف القادم، بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق.

وأضاف الموقع، أن تاكيفوسا أمامه خياران بعد رفض ريال مدريد لعودته بنهاية الموسم الحالي، الأول بقاؤه مع ريال مايوركا حال عدم هبوط الفريق، أما الثاني فهو الانتقال إلى ريال سوسيداد الذي يرغب في ضمه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
» خالد عبدالغفار: إصابات كورونا في مصر تخطت 117 ألف
» ريال مدريد يصدم "ميسى" بهذا القرار
» صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبه نجلته مكة
» قشرة الشعر .. تخلصي منها بهذه الوصفة البسيطة
» "كلوب" يتغزل في لاعبه محمد صلاح
» 572 مخالفة ارتداء كمامة أمس في القاهرة
» تغيرات جذرية بـ «الزمالك»
» الصحة: الجهاز المناعي للمصريين «مديانا براح» لعلاج كورونا
» الداخلية: القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار الحظر
» فرق الهلال الأحمر تعقم وتطهر مؤسسات الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية