وفاة برلماني سابق إثر إصابته بفيروس كورونا

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متابعات- الدويني فولي

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فيروس

محمد محمد عوف

حمام عوف


توفي محمد محمد محمد عوف، وشهرته الحاج حمام عوف، عضو مجلس الشعب السابق بدائرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر طبي حسب الوطن، أن النائب السابق دخل عزل العناية المركزة بمستشفى المنزلة العام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم بعدها تحويله لمستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وذكر المصدر أن النائب السابق تلقى العلاج بمستشفى صدر دمياط، ثم خضع للعزل المنزلي، إلا أنه أصيب بأزمة صدرية ودخل العناية المركزة لقسم العزل للعلاج ولعدم استقرار حالته تم تحويلة إلى مستشفى العزل.
وسادت حالة من الحزن الشديد في قرية العزيزة، مركز المنزلة مسقط رأس النائب السابق، بعد إعلان وفاته.

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