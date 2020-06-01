"الوزير": تلتزم بالكمامة تدخل المحطة تخالف أسلمك للشرطة

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شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، علي الالتزام بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا ، قائلا :" تلتزم بالكمامة تدخل المحطة تخالف أسلمك لشرطة ".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، بأن القطاعات كافة تعمل على تأمين وحماية المواطنين وإلزامهم بارتداء الكمامات الطبية، حماية ووقاية لهم وللآخرين من انتقال عدوى".

و تسائل الوزير ،عن سبب اعتراض البعض على ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العامة، :"بتعترض ليه؟، مشيرًا إلى أنه ومن الممكن ان تكون بصحة جيدة وغير مُصاب وتنقل العدوى إلى أهل بيتك.

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