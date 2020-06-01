» شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بأمريكا

01 يونيو 2020 - 11:02 ص

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار نموذج المركبة الفضائية "ستار شيب" التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية، بعد دقائق من بدء تجارب في ميدان بمدينة بوكا تشيكا جنوب ولاية تكساس الأمريكية.



وتعد تلك المرة الثالثة التي يتعرض فيه نموذح الصاروخ ستار شيب للانفجار أثناء الاختبارات، حيث كانت المحاولة الأولى في فبراير والثانية في نوفمبر الماضي ،وفقا لما ذكرته القناة.



شاهد الفيديو..



