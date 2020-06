حاولت شاحنة صهريج، أمس الأحد، شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة.



#BREAKING: A semi-tanker truck drove into a large crowd of demonstrators on I-35 in #Minneapolis pic.twitter.com/dmMNcUbYSr