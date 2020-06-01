"حصل تغيير" الأرصاد تكشف مفاجأة عن الموجة الحارة

01 يونيو 2020 - 10:21 ص







كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجأة بشأن الموجة الحارة ، قائلة:" هناك تغيير حدث في الخرائط الجوية، حيث كان من المقرر أن تتعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، ولكن بعد التغيير ستكون الموجة الحارة اليوم فقط".





وأضاف "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، بأن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة على القاهرة، وإلى أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها غدا.



وأوضحت أن تغيير طبيعة الطقس أمر وارد خلال فصل الربيع، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس بشكل دوري،معقبة: "لن نشعر بموجة حارة هذا الأسبوع". .

