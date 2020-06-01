الجندى: بكيت بكاءً لا مثيل له من قبل..تعرف على السبب

01 يونيو 2020 - 10:03 ص

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن سعادته بفتح المسجد النبوي، حيث إنه كان تم إغلاقه لأكثر من شهرين؛ كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد "الجندي"، خلال حلقة ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أنه بكى بسبب الفرحة من فتح المسجد النبوي، معقبا: "بكيت بكاءً لا مثيل له من قبل".



وتابع: "كان مشهدًا عجيبًا وأكثر من رائع، موجهًا رسالة شكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين للجهد المبذول في خدمة الحرمين الشريفين، معقبا :"فتح المسجد النبوي فتح لباب شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم".

