» محمد رمضان في قسم الشرطة بسبب شقيقته

01 يونيو 2020 - 09:03 ص

اعتاد الفنان محمد رمضان أن يكون مصدر جدل وضجة علي مواقع التواصل إلا أن هذه المرة كانت الضجة في قسم الشرطة بسبب زفاف شقيقته، حيث أبلغ مواطنين عن إقامة حفل في فيلا مجاورة دون مراعاة للإجراءات الاحترازية لفيروس" كورونا".

وكانت" إيمان" شقيقة الأسطورة تحتفل بحفل زفافها بحضور أسرتها وشقيقها في فيلا علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتحديدا في منطقة الشيخ زايد، وفوجئ الحضور بقوات الأمن تدخل إلي حفل الزفاف ثم تصطحب الحضور إلي قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات، حسبما نشرت " الشروق" من شهود عيان بالحفل.

وبعد التحقيقات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الحضور الكمامات تم التصريح لهم بالخروج.

وشارك ، رمضان، متابعيه علي انستجرام بصور من حفل الزفاف وهم يرتدون الكمامات فيما أظهرت صور أخري أناسا لا يرتدونها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار بغرامة قيمتها تتراوح ما بيه 50 إلي 400 لمن لا يرتدي الكمامة، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.