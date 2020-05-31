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وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح لإثيوبيا بتعطيش المصريين‎

الحياة السياسية

محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام
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المصريون ـ متابعات

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قال محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا كانت دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية، لافتا إلى أنها تحاول السيطرة على منابع النيل.
وأضاف نصر الدين علام، في مداخلة في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن الجانب الأمريكي انشغل بمسألة الانتخابات، كذلك أزمة كورونا مع صراع البيض والسود الآن، مشيرا إلى أن الصين مهتمة جدا بتواجدها داخل القارة الأفريقية حيث أنها تمول سد النهضة سواء كهربيا أو بنقل الكهرباء من السد إلى الداخل الإثيوبي بمبالغ كبيرة.
وأكد وزير الري الأسبق، أن مصر لا تريد إلا الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القانون الدولي به قاعدة الإخطار المسبق، وهي لم تلتزم بها إثيوبيا لا معنا ولا مع دول الجوار، والأمر الثاني هو تحايل الجانب الإثيوبي على اتفاق المبادئ التي وقعته مصر مع إثيوبيا، والذي يلزمها بعدم ملء السد بدون الاتفاق الثلاثي، وهو ما يشير إلى سوء النوايا.
وشدد علام على أن مصر لن تسمح لإثيوبيا لتجويع أو تعطيش المصريين، وأن ما فعلته الحكومة المصرية من إجراءات حيال الجانب الإثيوبي كان قانونيا وهو ما ردت عليه إثيوبيا بأشياء لا تمت للقانون بصلة.
 

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