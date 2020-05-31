رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

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محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها
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محمد فضل

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شقيقة

على الرغم من الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد ومنع إقامة الحفلات والأفراح والتجمعات، احتفل الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، بزفاف شقيقته "إيمان"، على زوجها المهندس حسام حامد، في حفل عائلي ضم الأهل والأقارب.

ويظهر الفيديو الذي نشرته حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد "رمضان" رفقة شقيقته وعريسها وسط أجواء احتفالية ورقص من الجميع.

كانت إيمان شقيقة محمد رمضان، عقدت قرانها على حسام حامد 17 مايو الجاري في حفل عائلي.

كانت إيمان رمضان قد احتفلت بخطوبتها فبراير الماضي، وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وتعمل في مجال التجارة وبالتحديد في منتجات العسل.

فيما وجه البعض انتقادات حادة للفنان محمد رمضان، بسبب إقامة حفل زفاف لشقيقته وسط تجمع كبير من أقارب الطرفين، في الوقت الذي يشارك فيه وينصح جمهوره بإلتزام البيت بسبب الفيروس.

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