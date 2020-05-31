» شاهد.. حفل زفاف المصارع النمساوي الذي أعلن إسلامه بسبب كورونا

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قبل أكثر من شهر، أثار المصارع النمساوي "فيلهلم أوت"، أوروبا السابق في رياضة الفنون القتالية (MMA) ضجة واسعة عندما ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي معلنًا اعتناقه الدين الإسلامي، بعد أن بدأ في القراءة عنه عقب انتشار جائحة كورونا، مستغلاً فترة الحجر الصحي في التعمق فيه بشكل أكبر.
 
وقال إنه كان يقوم بأبحاث ويقرأ كثيرًا عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة، إلى أن أعطته أزمة فيروس كورونا الفرصة للتفكير بشكل أعمق لدراسة الدين الإسلامي، حتى توصل لرغبته بالإعلان عن إسلامه للجميع.

وظهر المصارع الشهير البالغ من العمر 37 عامًا الذي اختار لنفسه اسمًا جديدًا "خالد" في مقطع فيديو وهو يردد الشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ان محمدًا رسول الله". ونشر صورة له وهو يمسك بنسخة من القرآن الكريم. 

وظهر لاحقًا في مقابلة تليفزيونية وهو يتلو سورة الفاتحة باللغة العربية، وقد ظهر التحول واضحًا في طريقة حياته، خلال فترة وجيزة، وبدا أكثر سعادة وارتياحًا بعد اختياره للدين الذين آمن به عن اقتناع.

لكن يبدو أن لكل شيء مقابله، فما أن أعلنت خطيبته اعتناقها الإسلام وارتداء الحجاب حتى تم فصلها من وظيفتها في أحد الأماكن الترفيهية.


مع ذلك، لم يبد انزعاجًا لما تعرضت له في بداية حياتهما الجديدة، وقال إنها أنها كانت تعمل كرئيسة "بار" في مركز ترفيه أغلق أثناء أزمة كورونا، وكانت تعمل هناك لبعض الوقت حتى تجد عملاً جديدًا غير متناقض مع الإسلام.

وأضاف عبر صفحته على "فيس بوك": "اتصل بي رئيسها في العمل في وقت لاحق وقال إنها يمكن أن تبقى حتى تجد شيئًا آخر. لكنها لن تبقى بعد الآن. إنها علامة من الله أن هذا العمل خطأ. والحمد لله"، مؤكدًا أنها ستستمر في ارتداء الحجاب بكل فخر.


وظهرا معًا في مقطع فيديو وهما يحتفلان بعيد الفطر المبارك، بينما يوجهان التهنئة للمتابعين باللغة العربية: "السلام عليكم.. عيدكم مبارك". 

وأمس الأول، احتفل "خالد" بزفافه على خطيبته داخل المركز الإسلامي بفيينا، وسط أصدقائه، وظهرت عروسه وهي ترتدي فستانًا محتشمًا خلال الصورة التي شاركها عبر صفحته على "فيس بوك". 

وانهالت التعليقات عليهما للتهنئة بالزفاف، والأمنيات بأن يعيشا حياة سعيدة.


ويعد المصارع النمساوي أحد أبرز الوجوه في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وكانت بدايته مه هذه الرياضة في عام 2008 حيث حقق النصر في ستة عشر مباراة من أصل ثلاثة وثلاثين مباراة. 

واشتهر سنة 2019 باعتدائه على حكم نزاله ضد مواطنه نهاد نسوفوفيتش. وبدأ التعرف على الدين الاسلامي، من خلال أصدقاته المسلمين.

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