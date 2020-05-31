» زوجة فنان شهير تعلن طلاقها: خوفًا على صورتي

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?جيهان متروك? وزوجها المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?
?جيهان متروك? وزوجها المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?
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محمد فضل- متابعات

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أعلنت ?جيهان متروك?، زوجة المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?، انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى انها تنتظر حكم الطلاق من المحكمة.

وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بكل محبة واحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدّمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي، وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة".

وختمت: "أشكر كلّ من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكّن من تخطّي هذه المرحلة بسلام، خصوصاً أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب"


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