مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

31 مايو 2020 - 05:38 م

أعلن مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت ، اعتناقه الإسلام، خلال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن فترة الحجر جعلته يتعرف أكثر على الإسلام.

ونشر المصارع الشهير، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، وهو يرتدي زيا أفغانيا ويمسك السبحة بيده، وأرفق الصورة بتعليق: "عندما تراني قل سلام عليكم خالد".

المقاتل النمساوي، البالغ 37 عاما، أعلن إسلامه خلال فترة الحجر الصحي، وقال إن الحجر أتاح له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته في الإعلان عن إسلامه للجميع.

ونطق أوت، الشهادتين في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر صورة له على حسابه وهو يمسك بالقرآن الكريم.