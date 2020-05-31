  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

محمد صلاح

محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد

الإعلامي أحمد موسى

رسالة أحمد موسى لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ"كورونا"

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت

مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

البورصة

بشرى سارة للاقتصاد المصري

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

مدبولى

إجراء جديد لمكافحة كورونا على مستوى الجمهورية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تعلن إصابتها بـ"كورونا": محتاجة دعواتكم

مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

آخر الأخبار

مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت
مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة

#

إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

#

مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"

#

فنان شهير يعلن اعتزاله وتوبته إلى الله

أعلن مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت ، اعتناقه الإسلام، خلال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن فترة الحجر جعلته يتعرف أكثر على الإسلام.

ونشر المصارع الشهير، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، وهو يرتدي زيا أفغانيا ويمسك السبحة بيده، وأرفق الصورة بتعليق: "عندما تراني قل سلام عليكم خالد".

المقاتل النمساوي، البالغ 37 عاما، أعلن إسلامه خلال فترة الحجر الصحي، وقال إن الحجر أتاح له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته في الإعلان عن إسلامه للجميع.

ونطق أوت، الشهادتين في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر صورة له على حسابه وهو يمسك بالقرآن الكريم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار
» شاهد.. حفل زفاف المصارع النمساوي الذي أعلن إسلامه بسبب كورونا
» كورونا.. ارتفاع جديد في وفيات كندا
» مكاسب اقتصادية قوية بالسعودية
» تحتفظ بجثة جدتها داخل الثلاجة 16عامًا للحصول على معاشها
» "بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟
» زوجة فنان شهير تعلن طلاقها: خوفًا على صورتي
» إطلاق النار على المغنية الأمريكية «هالزي» بالمظاهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:29 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية