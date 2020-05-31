"مش هنكابر".. اعتراف جريء لوزير النقل على الهواء

31 مايو 2020 - 10:30 ص

عقب وزير النقل كامل الوزير، على زحام المواطنين في القطارات ومترو الإنفاق بعد العودة من إجازة العيد، قائلا: "مش هنكابر كان فيه فعلا زحام أمس".



وأكد "الوزير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان يوجد زحام أمس السبت في السكك الحديدية ومترو الإنفاق بسبب انتهاء إجازة العيد.



وأضاف "الوزير"، أنه تم تعقيم عربات مترو الأنفاق قبل بدء عملها، بالإضافة إلي تقليل مدة التقاطر لتخفيف الزحام بين محطات المترو، معقبا: "سوف يزيد الزحام يومي الأحد والاثنين بسبب عودة المواطنين لأشغالهم" .

