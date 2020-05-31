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الوزير: مليون كمامة في محطات المترو والقطارات

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وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
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متابعات- أمينة عبد العال

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القوات المسلحة

وزير النقل

المترو

القطارات

الكمامة

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن تعاقد الوزارة مع القوات المسلحة لتوريد مليون كمامة مضمونة المصدر لبيعها في منافذ بيع التذاكر بمحطات المترو ومحطات القطار لمن لا يرتدي كمامة.

وأشار الوزير أثناء مداخلته في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب: "أنه سيتم توفير مليون كمامة يوميا حيث إن عدد ركاب القطارات 400 ألف وعدد ركاب المترو مليون ونصف يوميا لافتا إلي أنه من الممكن أن نصف هذا العدد لا يحضر الكمامة فبالتالي كان لابد من توفيرها،  وإذا تم بيع ربع مليون كمامة يوميا فسيتم إكمال العدد ليكون المتواجد يوميا مليون كمامة".

وأكد الوزير أنه تم التنبيه علي بائعي التذاكر بألا تباع للمواطنين كمامات أكثر من عدد التذاكر حتى لا يستغل الوضع البعض ويقومون ببيعها في السوق السوداء".


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