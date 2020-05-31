"أديب": "هقولكم خبر حلو"

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الصين

ام بى سى مصر

اديب

الكورونا

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا المستجد، قائلا: "هناك عدة أطراف تحمل الصين مسئولية فيروس كورونا وانتشاره، منوها بأن الصين أكدت أنه بحلول الربع الأخير من 2020 سيكونوا توصلوا إلى عقار لفيروس كورونا، ونسبة نجاحه تصل إلى 98%".

وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لو بالفعل أصبح هناك لقاح بنهاية العام "هيكون فلة شمعة منورة"، موضحا أن الصين من الشعوب الجادة جدا في البحث العلمي.

وتابع:  "ده خبر حلو.. وكده عندنا جهتين الصين وشركة فايزر قربوا يعلنوا الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

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