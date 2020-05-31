الإبراشى: ده رقص على جثث المعازيم

31 مايو 2020 - 09:03 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي،مقطع فيديو لزفة "عفش"، بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، قائلا:" إحنا كدا بننتحر وبنموت الناس معانا".



واستعرض "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو آخر لأحد الأفراح بمحافظة الشرقية ، يظهر تجمع مئات المواطنين وهم متجمعون وبعضهم يرقصون على أنغام الموسيقى.



وعقب الإعلامي علي الفيديو ، قائلا :"المشاهد دى متنفعش لأنها قاتلة، أنت كدا مش بتفرح كدا،أنت بترقص على جثة المعازيم وأسرتك وتحول الفرح إلى جنازة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

