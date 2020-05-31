أول تعليق لـ"موسى" علي خبر إصابته بكورونا

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صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

الإخواني

رد الإعلامي أحمد موسى، علي خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد ،قائلا :" جماعة الإخوان هي من أطلقت هذه الأكاذيب".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،قائلا: "لو أنا مصاب بفيروس كورونا هخبي ليه".

وتابع :" أنا كويس و زي الفل و معنديش كورونا ولا غيره وكل اللي بيتقال كدب وشائعات تقف ورائها جماعة الإخوان ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

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