» لهذه الأسباب طلب يونس شلبي من عادل إمام وسعيد صالح عدم حضور فرحه

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يونس شلبي

تحل اليوم الذكرى رقم 79 لميلاد الفنان الراحل يونس شلبي الذي اشتهر بأدواره الكوميدية في الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة مثل مدرسة المشاغبين و العيال كبرت .

وفي حياة يونس شلبي قصة طريفة حيث تزوج من سيدة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية التي ولد فيها .

وطلب يونس شلبي من زملائه بمسرحية مدرسة المشاغبين مثل سعيد صالح وعادل إمام وأحمد ذكي عدم حضور حفل زفافه لعدم امتلاكه الأموال اللازمة لتوفير الطعام في الحفل .

واقتصر الحضور على الأسرة والعائلة والمقربين لكن يونس شلبي تفاجأ بحضور سعيد صالح وأغلب زملائه بالمسرحية الذين أخبروه أنهم لم يهتموا بما قال وقرروا الحضور لمشاركته فرحته وليس إلا.

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