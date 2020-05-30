» لميس الحديدي: يجب ألا تصيبنا أرقام إصابات كورونا بالهلع

علقت الاعلامية لميس الحديدي على إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا ، قائلة " أرقامنا اليوم هي الاعلى منذ دخول فيروس كورونا مصر منتصف فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن معدل الاصابة اصبح في مرحلته الحالية أكثر من ألف يومياً بالاضافة لارتفاع أعداد الوفيات لليوم التالي على التوالي مسجلاً 34 حالة.
وتابعت عبر برنامجها القاهرة الان ، المذاع على فضائة العربية الحدث ، " بالرغم من ارتفاع الاصابات الذي دفع الاجمالي للصعود لاكثر من 23 ألف مصاب إلا أننا لازلنا في المنحنى المسطح والزيادات أفقية، وهو تصاعد بطيء مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية التي وصلت إلى معدل الاصابة الالفية يومياً بعد 31 يوم وفرنسا بعد 31 وأسبانيا 25 يوم حتى سنغافورة النموذج الاقرب لمصر سجلت الاصابات اليومية معدل ألف إصابة بعد 65 يوم وبالتالي وضع مصر أفضل بكثير لان التحرك لازال بطيئاً لكن السؤال الاهم هو جاهزية المنظومة الصحية لاستيعاب التصاعد وهذا ماسيكشفه مؤتمر الغد لوزيرة الصحة".
وقالت "من الصعب أن نحكم أننا في مرحلة الذورة لكننا في الواقع في مرحلة تصاعد الاصابات ومعدل العدوى، وما يهم وزارة الصحة الان هو خفض معدلات العدوى والانتشار إلى النصف بغية عدم الضغط على النظام الصحي وهذا سوف يتحقق عبر تطبيق الاجراءات الاحترازية للدولة وإرتداء الكمامات" .