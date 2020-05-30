» لميس الحديدي: يجب ألا تصيبنا أرقام إصابات كورونا بالهلع

علقت الاعلامية لميس الحديدي على إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا ، قائلة " أرقامنا اليوم هي الاعلى منذ دخول فيروس كورونا مصر منتصف فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن معدل الاصابة اصبح في مرحلته الحالية أكثر من ألف يومياً بالاضافة لارتفاع أعداد الوفيات لليوم التالي على التوالي مسجلاً 34 حالة.

وأشارت إلى أن معدل الاصابة اصبح في مرحلته الحالية أكثر من ألف يومياً بالاضافة لارتفاع أعداد الوفيات لليوم التالي على التوالي مسجلاً 34 حالة.