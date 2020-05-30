» "الصحة": لهذه الأسباب مستمرون في استخدام هيدروكسي كلوروكين

30 مايو 2020 - 11:26 م

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض بعد ذلك.



وفى تعليقه على إعلان منظمة الصحة العالمية وقف تجاربها على دواء الهيدروكسي كلوروكين، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "نخالف تعليمات الصحة العالمية ونستخدمه هذا الدواء لأن فعاليته عالية".

