محمود محي الدين: الركود يضرب العالم بسبب كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل الدولية، أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي في حالة تراجع شديدة ووضع الركود الاقتصادي أصبح عالمي ووضع المديونية الدولية سواء على مستوى اقتراض الدول أو الشركات أو حتى العائلات تجاوز كافة المراحل السابقة، ووصلت المرحلة إلى عدم توفير سيولة مالية في بعض الدول.
واستبعد محمود محي الدين، في لقاء عبر الفيديو كونفراس ببرنامج "المصري افندي" مع محمد على خير على قناة القاهرة والناس، وقوع حرب بين القوى العالمية بسبب ركود الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة نتيجة وباء كورونا، مضيفا: "اتصور أن هناك عقلاء حول العالم يمنعوا هذا الامر والحروب أصبحت أكثر تكلفة وخطورة من قبل حتى لو حث عليها البعض بنوع من الارتجال والرعونة".
وتابع: "تكلفة الحروب ومجرد الحديث عنها مقلق ومزعج للناس والاسواق وما يحدث بين أمريكا والصين مناوشات فقط"، موضحا أن هناك قوى صاعدة بقوة وهناك قوى تقليدية تحاول الحفاظ على مراكزها في التجارة والاقتصاد وغيره فمن الطبيعي أن يكون هناك توتر بين القوى الصاعدة والقوى التقليدية.

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