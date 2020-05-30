» تفاصيل خدمة جديدة للصم والبكم للإبلاغ عن إصابات كورونا

30 مايو 2020 - 10:30 م

قال المهندس أحمد فايد ، المدير الاقليمي لشركة أفايا مصر وليبيا ، إن وزارة الاتصالات من الوزارات المهتمة جداً بملف ذوى الاحتياجات الخاصة ، بشكل كبير مشيرا الى أنة فى شهر ديسمبر الماضي تم إطلاق المركز التقنى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق واصل ،منوها أنها كانت مبادرة رئاسية.



وأضاف "فايد" خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج " وطن رقمي" مع الاعلامي حسن عثمان ، المذاع على قناة الحدث اليوم ، أنة تم إطلاق خدمة موخراً بعنوان "إتشاك بوط" وهى خدمة جديدة تتم من خلال لغة الاشارة لذوى الاحتياجات الخاصة للصم والبكم للإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا.



وتابع: "تعد خدمة "اتشاك بوط" الاولى من نوعها فى الشرق الاوسط وإفريقيا بالكامل من خلال التعامل بلغة الاشارة لمعرفة الاشخاص التى إصيبت بعدوى فيروس كورونا المستجد من عدمة من ذوى الاحتياجات الخاصة".



وأشار" فايد " إلى أن خدمة "إتشاك بوط" قادر عى التعرف على نوع الاصابة والفرق بين فيروس أنفلونزا العادية او فيروس كورونا المستجد من خلال طرح مجموعة من الاسئلة ويرد عليها التطبيق بشكل آلي دون تحويل الخدمة لشخص يقوم بالرد علي هذا الاستفسارات والاسئلة.

