إسبانيا.. عودة الجماهير إلى المدرجات في هذا التوقيت

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وكالات- الدويني فولي

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الليغا

الكرة الإسبانية

الجماهير كورونا

تخطط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، للسماح بعودة المشجعين إلى مدرجات الملاعب تدريجيا، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن رابطة "الليجا"، قد تسمح بعودة المشجعين لملء 30 بالمئة من مدرجات الملاعب، ابتداء من 12 سبتمبر المقبل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة في شهر نوفمبر.


وأوضحت الإذاعة، أنه إذا سارت الأمور على مايرام، فسيسمح للمشجعين بالدخول إلى الملاعب وملء كل جنباتها بدون أي قيود، اعتبارا من شهر يناير 2021.


يذكر أن المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، وافق مؤخرا على استئناف منافسات الدوري الإسباني، اعتبار من 11 يونيو المقبل، خلف أبواب موصدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من توقف المسابقة على خلفية تفشي فيروس كورونا.


وحددت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية، يوم 19 يوليو المقبل، موعدا لإسدال الستار على منافسات "الليجا".

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