"جربته على أقاربي".. طبيب يعلن اكتشافه علاجا لكورونا

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طبيب

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كورونا

أعلن الدكتور أحمد مصطفى، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الجيزة، اكتشافه علاجا لفيروس كورونا.
وقال "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور"، إن العلاج الذي قام بتجربته على الأنفلونزا والفيروسات الأخرى يستطيع علاج كورونا، لأنه له تأثير مضاد للفيروسات، لافتًا إلى أن قام بتجربة هذا العلاج على مرضى فيروس كورونا، وجاءت نتائجه إيجابية.

 وأكد أن أحد أقاربه أصيب بأعراض شديدة تشبه فيروس كورونا، والحالة لم تستجب للعلاج، متابعًا: "الحالة كانت تسوء ووقتها كان العودة من الصين شرط لإجراء مسحة كورونا".

 وأوضح أنه أعطى لها هذا العلاج وبدأت تتحسن تدريجيًا إلى أن شفيت.

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