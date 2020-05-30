بعد غلاء الأسعار.. هيا الشعيبي: هنحط الحفاضات بدل الكمامات

محمد فضل- متابعات
أثارت الممثلة الكويتية ?هيا الشعيبي، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،? بعد حديثها عن سعر بيع الكمامات في الكويت خلال فترة أزمة ?فيروس كورونا?، مستغربةً إرتفاع أسعارها بشكل كبير.
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، إن تلك الأسعار كانت في السابق منخفضة، وإنه كان يتم شراء الكمامات من أجل استخدامها في المطبخ ولتضعها العاملات المنزليات.
وعبرت الفنانة الكويتية، عن استغرابها لارتفاع أسعار تلك القطع التي يتم شراؤها عن طريق الجمعيات الخاصة، مشيرة إلى أنه من الأفضل في هذه الحالة وضع حفاضات الأطفال على الوجوه.
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