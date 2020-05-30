«الجبلاية» تتحصن ببوابات تعقيم ضد كورونا

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فيروس

ينهي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شراء بوابات خاصة بالتعقيم ضد فيروس كورونا الفترة المقبلة بعد ظهور حالة إيجابية داخل الاتحاد.

كما وضع اتحاد الكرة شروطا جديدة للموظفين وهي منع استقبال أي زوار إلا في البهو الخاص بالاتحاد وعدم صعودهم للمكاتب إلي جانب تخصيص أماكن معينة للتعامل مع طلبات الأندية حفاظا على جميع العاملين، كما تم منح 12 موظفا إجازة أسبوعا ممن تعاملوا مع محمود سعد وطالبوهم بالعزل المنزلي وإخطار اتحاد الكرة في حالة ظهور أي أعراض عليهم.


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