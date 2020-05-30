شاهد.. آخر ظهور لحسن حسني قبل وفاته

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متابعات - الدويني فولي

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السرطان

وفاة

أزمة قلبية

حسن حسني

القاهرة السينمائي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك آخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني برفقة حفيد الفنان محمود يس. 
ويعد ذلك هو آخر ظهور للفنان الكبير، قبل رحيله المفاجئ، منذ قليل، إثر أزمة قلبية.
وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


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