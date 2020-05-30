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المحظوظة.. 111 عاما وتنجو من كورونا

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111 عاما وتنجو من كورونا
111 عاما وتنجو من كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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تشيلى

كورونا

سيناما

خوانا زونيجا

111 عاما

في واقعة تفوق التوقعات، عن تعافي المصابين من فيروس كورونا المستجد، قالت الخدمة الوطنية لكبار السن "سيناما" في أمريكا الجنوبية إن امرأة عمرها 111 عاما أصبحت أكبر شخص ينجو من فيروس كورونا في تشيلي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، عن بيان "سيناما" فإن خوانا زونيجا التي ستتم عامها الـ112 في يوليو المقبل واحدة من 25 شخصا أصيبوا بالفيروس في دار رعاية بالعاصمة سانتياجو، حيث تم نقلها إلى عنبر للعزل.

 وخضعت المرأة المسنة للرعاية هناك لمدة 28 يوما، وتعافت رسميا في 10 مايو الجاري، لتصبح أكبر شخص في تشيلي سنا ينجو وباء كورونا.

وكانت تشيلي قد مددت أمس إجراءات الحجر الصحي في منطقة سانتياجو الكبرى حتى 5 يونيو المقبل،  حيث تم تسجيل 4328 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 82 ألفاً و289 حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو.


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