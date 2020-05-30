عمرو أديب: هذا هو موعد ذروة "كورونا" في مصر

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تعليق ناري لـ"أديب" على قرارات الحكومة في شم النسيم

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أنه يجب أن يتعامل المصريون مع الكمامة على أنها أسلوب حياة، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يقي صاحبه بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من الإصابة من الفيروس الخطير.
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن المستشفيات المصرية مازالت قادرة على استيعاب المرضى، ولكن بدأنا نسمع أن هناك ضغط على الأطقم الطبية، والمستشفيات، قائلا: «من هنا ولحد نص يونيو هي ذروة الإصابات في مصر».
وأشار «أديب» إلي  أن الوصول إلى عقار لفيروس كورونا لن يكون قبل نهاية العام الجاري، وحتى يصل هذا الدواء لنا أمامنا حتى نصف العام المقبل، قائلا : «من هنا ولحد نصف العام المقبل ليس أمامنا غير الكمامة.. غطي فمك، دي وسيلة الحماية المتوفرة»
 

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