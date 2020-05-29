«لطيفة» ترد على متابع سبها بلفظ جارح

فيديو صادم.. لحظة العثور على مولود «دفن حيًا»
مصرع الجدة والأطفال الأربعة.. حادث شنيع بالدقي
«الصحة»: تسجيل 1289 إصابة بكورونا.. و34 حالة وفاة
تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
المستشفيات الأمريكية توقف استخدام عقار «ترامب» لعلاج كورونا
السودان يمهل إثيوبيا فرصة أخير قبل إعلان الحرب
صلاح يحتل مركزًا في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا
تحذيرات شديدة بشأن التعدي على أملاك الدولة
الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على توقعات طقس الغد
نجاح لقاح لكورونا بنسبة 99%.. وإنتاج 100 مليون جرعة منه
فتحي مجدي
View this post on Instagram
هل الفنان ملزم أحياناً بالرد؟ أم تجاهل التعليقات الجارحة؟فما هو رد الفنانة #لطيفة ؟ الجواب في #TheInsiderAr على #تلفزيوندبي و #على_اوان #TheInsider @dubaitv @onawaan @latifaofficial
A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) on May 29, 2020 at 3:49am PDT
هل الفنان ملزم أحياناً بالرد؟ أم تجاهل التعليقات الجارحة؟فما هو رد الفنانة #لطيفة ؟ الجواب في #TheInsiderAr على #تلفزيوندبي و #على_اوان #TheInsider @dubaitv @onawaan @latifaofficial
A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) on May 29, 2020 at 3:49am PDT
فجر
03:18
شروق
04:57
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:58
عشاء
20:28