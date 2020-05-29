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«لطيفة» ترد على متابع سبها بلفظ جارح

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لطيفة
لطيفة
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فتحي مجدي

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استغرب بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي مما اعتبروه ردًا صادمًا من جانب الفنانة التونسية على أحد المتابعين علق بشكل مسيء على أغنيتها: "أنا عشت عمري".
وردت لطيفة في مداخلة مع برنامج Theinsider بالعربي، حول ما إذا كان الفنان ملزمًا أحيانًا بالرد أما تجاهل التعليقات الجارحة، قائلة: "هو لم يعلق على الأغنية.. شتمني وشتم أبويا..".

وأضافت: "فأنا عادة أعمل بلوك.. لكن البلوك ساعات بيعلق.. فرديت عليه وعملت له بلوك.. أنا استمتع بعمل البلوك"، مستنكرة تعليقات بعض الناس التي قالت إنها "مليئة بالحقد.. كلها حقد للبشر.. كلها كره للناس". 

كانت لطيفة قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "أقوى واحدة‎". وتستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "للشمس" سجلتها قبل أشهر بين مصر وتونس.


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