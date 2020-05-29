"الوزير" يكشف خطة سير القطارات

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صرح وزير النقل الفريق  كامل الوزير أنه في إطار خطة الوزارة للإستغلال الامثل لموارد وطاقات السكة الحديد فقد وجه الوزير  قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب  مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) وذلك  بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري 
مضيفا أنه قد تقرر أن تقوم  هيئة  السكك الحديدية  بتشغيل 664 قطار  يوميا علي الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد 10 قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق 30 مايو علي أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعه السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة،  مشيرا الى  أنه سيتم تشغيل عدد 54 قطار علي خط القاهرة الاسكندرية وعدد 50 قطار علي خط القاهرة السد العالي وعدد 36 قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر  قياسي نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات  والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب  وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام  بارتداء الركاب  للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.

 و أشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال  بإستغلال تلك الفترة  في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.

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