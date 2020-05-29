تدخل حاسم من القوى العاملة بشأن المصريين بالأردن

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا  أحوال العمالة المصرية في دول العمل، ويأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد في تقريره للوزير : إن السفارة المصرية بعمان سوف ترتب رحلات جوية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن الذين قاموا بتسجيل رغبتهم في العودة إلي أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلي بلادها.

وأوضح أن الرحلات الجوية ستكون علي شركتي (مصر للطيران) ، و(أير كايرو) وذلك خلال الفنرة من 6 إلي 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها خلال التواصل من الشركتين المذكورتين، وسوف يخضع العائد للحجر الصحي لدي وصوله إلي أرض الوطن، وستكون تكلفة الإقاقة والإعاشة خلال فترة الحجر الصحي مجانية.

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