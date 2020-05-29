خطيب الجمعة: الحفاظ على الأرواح أهم أولويات الفترة الراهنة

قال الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أن واجب الوقت في ظل الظروف التي نعيش فيها هي الحفاظ على حياة الناس وأرواحهم، وهناك قاعدة جليلة تقول لا ضرر ولا ضرار.

وأضاف في خطبته بمسجد السيدة نفيسة، والتى نقلها التليفزيون والإذاعة: «يجب علينا في ظل الظروف الراهنة أن نلتزم بتعليمات النجاة والحماية والأخذ بأسباب الوقاية حتى نمر من هذه الأزمة بسلام، ولابد من إزالة أسباب الضرر والبعد عن التجمعات تجنبا للعدوى، والبعد عن المصافحة والمعانقة مع الابتعاد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل الأيدى وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في هذا الشأن».

وأوضح الجمال أن الرسول نبهنا لخطورة العدوى فقال «لا يوردن ممرض على مصح»، ومن أسباب النجاة الإكثار من الطاعات والصدقات والدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام «داوو مرضاكم بالصدقة»، كذلك قوله: «لا يرد القدر إلا الدعاء»، يُقصد بالقدر المعلق وليس المبرم.

وأشار خطيب السيدة نفيسة أن الإمام العز ابن عبدالسلام قال إن الشريعة كلها مصالح فهي إما درء مفاسد وأما جلب مصالح، كما أن له قاعدة جليلة وهي أن الشرع جعل المتوقع كالواقع، فالشيء الذي يكثر وقوعه جعله الشرع كالشيء الذي يتحقق وقوعه.

وأكد خطيب الجمعة أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وكل حكم خرج من الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة، وكل حكم خرج من العدل إلى الجور ليس من الشريعة فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه.

وتابع أن التتار لما دخلوا بغداد أسرع الناس إلى الإمام الكبير نجم الدين وقالوا له ادعوا الله أن ينصرنا على التتار، فقال لهم الأمام إن هذا الأمر لا يرفع بالدعاء، أي يحتاج إلى الاستعداد والأخذ بالأسباب، ومن أسباب النجاة ضرورة الوعى المجتمعي.

كما أشار لرأي الامام الشافعى اذا تعارضت حقوق العباد مع حقوق الله وجب علينا أن نقدم حقوق العباد، وهذا معناه أن الشرع راعى مصالح الناس، وحينما سألوه لماذا يا إمام قال لأن الله غنى عن الناس وعن فعل العباد ولكن العبدفي غاية الافتقار والاحتياج.