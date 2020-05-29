تعرف علي المواعيد الجديدة لـ" المترو"

29 مايو 2020 - 10:39 ص

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتشغيل مترو الأنفاق في الفترة القادمة، حيث تم إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة ليبدأ تنفيذها من غد السبت 30 مايو لتتناسب مع تقرير توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من "8 مساء وحتى 6 صباحا".

وأضافت الوزارة في البيان الذي تم نشره علي صفحتها الرسمية أن جداول التشغيل تشمل تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 7:15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساء حيث يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7:30مساء كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 7:15مساءا ومن العتبة 7:45مساء على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدء من غدا السبت من الساعة السادسة صباحاً.

و أشار البيان إلي أنه سيتم متابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات، كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.