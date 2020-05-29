  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

بايرن ميونخ

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الحج والعمرة

السعودية تزف بشري بشأن عودة رحلات الحج والعمرة

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

بالأسماء.. تخصيص 17 مستشفى عزل بالجيزة

الأزهر

اليوم,, أول صلاة جمعة من السيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد

كاف

حقيقة إلغاء دورى أبطال افريقيا

عمرو أديب

طلب مفاجئ من "أديب " بعد زيادة مصابي كورونا

ارشيفية

وباء جديد يهدد الهند والأهالي يقاومون بقرع الأواني

تعرف علي المواعيد الجديدة لـ" المترو"

الحياة السياسية

مترو الانفاق
مترو الانفاق
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على الفوائد السحرية لـ"الخوخ"

#

تعرف على الفوائد السحرية لشرب الماء على الريق

#

تعرف على خطة السياحة لترميم آثار بمصر الجديدة

#

عبدالله رشدي يعزي علاء مبارك

الحظر

وزير النقل

مترو الأنفاق

العتية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتشغيل مترو الأنفاق في الفترة القادمة، حيث تم إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة ليبدأ تنفيذها من غد السبت 30 مايو لتتناسب مع تقرير توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من "8 مساء وحتى 6 صباحا".

وأضافت الوزارة في البيان الذي تم نشره علي صفحتها الرسمية أن جداول التشغيل تشمل تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في أوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 7:15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساء حيث يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7:30مساء كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 7:15مساءا ومن العتبة 7:45مساء على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدء من غدا السبت من الساعة السادسة صباحاً.

و أشار البيان إلي أنه سيتم متابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات، كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا
» شيبة : السبكي ظلمني ومعرفش يعني إيه ترند
» «البريكى» أول لاعب بالكويت يصاب بـ "كورونا"
» المالية تعلن عن إجراءات جديدة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية
» شيرين تفاجئ جمهورها بصورة صادمة
» بشري سارة من التضامن لأصحاب المعاشات
» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي
» ردم نفق العروبة بمصر الجديدة بعد 37 سنة من تشييده
» أخر ابتكارات كورونا..كمامة تحمل ملامح الوجه
» محافظ أسوان: "عاملين اللي علينا 100%"
» مذبحة إدارية ببرشلونة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية