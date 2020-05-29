محافظ أسوان: "عاملين اللي علينا 100%"

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الحدث اليوم

أسوان

كورونا

أشرف عطية



أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مصر هي الدولة تسير في اتجاه معين واضح ومعلن، وإجراءات العزل وكافة الإجراءات التي تتم لمصلحة المواطن بالكامل، معلقًا: "الناس في أسوان مستوعبة المجهود اللي بيتعمل، والمجهود اللي بتعمله الدولة عشانهم".

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، قائلا : "الحكومة عاملة إللي عليها 100% في أزمة فيروس كورونا، وده الواقع".

و أشار محافظ أسوان، إلي أنهم يتابعون تطورات أوضاع أزمة فيروس كورونا أولا بأول، وعلى تواصل كامل مع وزيرة الصحة وكافة الوزراء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

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