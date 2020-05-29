هجوم نارى من "آل الشيخ" على مجلس "الخطيب"

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ال شيخ

وجّه المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، هجوما ضد إدارة الأهلي دون أن يسمي تحديدًا من المقصود.

وكتب "آل شيخ" عبر "فيس بوك" قرارا يتم اتخاذه ويصب في مصلحة النادي إلا أن الإدارة تعطل ذلك القرار، موضحًا أنه صبر كثيرًا ويبدو أنهم لن يتغيروا.

وأشار الرئيس الشرفي للنادي الأهلي إلى أنه يمتلك ناديًا في أوروبا وهو نادي ألميريا الإسباني مستعينًا بمثل مصري يقول: الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.

واختتم رئيس نادي ألميريا حديثه بالقول: لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال.


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