الدولار يستقر في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في المعاملات الصباحية 29 مايو 15.83 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.92 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.90 جنيه، وسجل في بنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.81 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.91 جنيه.
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