عزل قاض بسبب سؤال غير لائق في قضية اغتصاب

29 مايو 2020 - 01:18 ص

عزلت المحكمة العليا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، القاضي جون روسو جونيور من منصبه بعد ادعاءات بسوء السلوك، من بينها سؤال ضحية اغتصاب مزعوم حول كيفية التصدي للاعتداء عليها.



وقبل أكثر من عام، صدرت توصية من لجنة استشارية تابعة للمحكمة العليا في نيوجسرسي حول توقيف القاضي جون، الذي يرأس محكمة الأسرة بمقاطعة أوشن عن العمل، بعد أن سأل ضحية اعتداء جنسي حول ما إذا حاولت إغلاق ساقيها لمنع اغتصابها.



وأمرت المحكمة العليا في نيوجيرسي بإبعاد القاضي من منصبه، وفقًا لقرار رئيس القضاة "ستيوارت رابنر" بشأن رأي المحكمة المقدم في 26 مايو.



يأتي ذلك بعد تقديم شكوى في أغسطس 2018 من قبل المحكمة العليا في نيوجيرسي لللجنة الاستشارية للسلوك القضائي، تتضمن أربع تهم تتعلق بسوء السلوك في قاعة المحكمة، وعن طريق طلب خدمات شخصية من موظفي المحكمة.



وفي إحدى الادعاءات، استجوب القاضي روسو امرأة حول كيفية محاولتها وقف اعتداء جنسي تعرضت له، وما إذا كانت قد حاولت إغلاق ساقيها، لمنع اغتصابها؟، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.



وقال رئيس القضاة، إن "نمط سوء سلوكه وسلوكه غير الأخلاقي لا يقوض نزاهة الإجراءات القضائية المختلفة فحسب، بل يضعف أيضًا نزاهته وسلطة القضاء. ويعكس سلوكه العام نقص الاستقامة واللياقة البدنية للعمل كقاض".