وفاة أول فنان كويتي بفيروس كورونا

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فقد الوسط الفني والغنائي في الكويت أحد أبرز الفنانين متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث أعلن مدالله سلمان الفرج شقيق الفنان الشعبي الكويتي ?ناصر سلمان الفرج? وفاته بفيروس كورونا.

وكتب "مدالله" عبر على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلاً:"الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته ب?يروس كورونا، والدفن الخميس في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه عدد من الفنانين الكويتيين بينهم الفنان طارق العلي الذي كتب:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

كما كتب علي عبدالله الخلف:" ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الاخ / ناصر سلمان الفرج . . نعزي أنفسنا وأسرته وأخوانه ومحبيه وسوف يشيع جثمانه صباح الخميس بمقبرة الجهراء ونسأل الباري عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته . . أن لله وان اليه راجعون".

وبدأ ناصر سلمان الفرج مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية ويعد من أحد مؤسسيها أيضًا، كما عمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية واستقال منها بسبب مرضه، وتفرغ للإنشاد والظهور في المقابلات التلفزيونية.




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